"Dona il sangue, salva una vita": l'appello della Asl

Si chiama "Dona il sangue, salva una vita" l'appello che la Asl di Pescara rivolge ai cittadini perché, come informa una nota, "donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche nel periodo estivo: le necessità di sangue sono infatti aumentate per l’incremento di attività nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere". La dottoressa Patrizia Accorsi, direttrice del centro trasfusionale, invita tutti a compiere questo importante gesto e “a donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti”.

D'altronde, aggiunge la Asl, "il gesto altruistico volontario non retribuito del dono del sangue è uno degli atti più preziosi che si può fare per sostenere chi ha bisogno", avvalendosi del volontariato di Fidas, Avis e Croce Rossa. "Ricordiamo - scrive ancora l'azienda sanitaria - come sia elevato il consumo di emocomponenti in questa Asl, legato in primo luogo al supporto per i pazienti ematologici, essendo l’ematologia di Pescara il riferimento regionale per queste patologie che necessitano di uno specifico ed importante supporto".

È necessaria la prenotazione ai numeri Fidas 085/298244, 085/27790 e 085/292293, oppure tramite WhatsApp: 335/5925150. Il centro trasfusionale della Asl di Pescara è aperto nei seguenti giorni e orari: