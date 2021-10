È morto don Rinaldo Lavezzo, vicario parrocchiale della chiesa di San Pietro Apostolo di Pescara.

Don Rinaldo aveva 75 anni ed era nato a Badia Polesine mentre era stato ordinato nel 1971.

È scomparso questa mattina, mercoledì 20 ottobre, nella sua abitazione.

Per tanti anni cappellano della polizia di Stato della provincia Pescara-Chieti, ha servito come parroco la parrocchia della Trasfigurazione a Pescara e la comunità di San Panfilo a Spoltore, oltre ad animare le liturgie solenni della chiesa locale come maestro del coro della cattedrale.

«Dopo un difficile periodo di malattia ci lascia un altro sacerdote, un caro confratello», dice monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, «don Rinaldo ha amato questa diocesi impegnandosi non solo come parroco, ma anche nell’animazione spirituale della chiesa locale. Nella sofferenza, quando ha saputo di non stare bene, ha scelto di continuare il suo servizio costante e paziente».

Sarà lo stesso arcivescovo a celebrare il funerale del presbitero giovedì 21 ottobre, alle 16:30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Pescara.