Don Max De Luca a "Fuori dal Coro" su Rete 4: "Sbeffeggiati quando denunciavamo la presenza della malavita organizzata a Rancitelli" [VIDEO]

La vicenda degli arresti per associazione di stampo mafioso di una ventina di famiglie di etnia rom nel quartiere di Villa del Fuoco a Pescara è stata al centro di un servizio mandato in onda nel corso dell'ultima puntata del programma "Fuori dal coro" di Rete 4.

Le telecamere del programma condotto da Mario Giordano sono entrate nel Ferro di Cavallo ormai abbandonato e parlato con alcuni residenti della zona che hanno rispedito al mittente le accuse di associazione mafiosa.

È stata ripercorso il caso dello spaccio di droga che si è perpetrato in molti appartamenti del Ferro di Cavallo.

Nel corso del servizio è stato anche ascoltato don Massimiliano De Luca, parroco della chiesa degli Angeli Custodi, che ha rimarcato come sia da favola l'idea della «famigliola disperata che occupa una casa perché non ha un tetto». Poi don Max De Luca è stato anche ospite in studio: «Già prima della pandemia l'associazione "Per una nuova Rancitelli" e il sottoscritto più volte avevano gridato alla presenza sul territorio della malavita organizzata, non semplici cani sciolti. Ma venivamo per questo assolutamente sbeffeggiati perché ci veniva detto che non ci fosse una struttura piramidale verticistica quindi non si poteva parlare di malavita organizzata. Adesso invece pare si parli di questo. E attenzione, l'occupazione abusiva delle case nel nostro territorio è gestita dalla malavita perché per poter occupare devi chiedere permesso e pagare e se non hai la possibilità di pagare devi fornire dei servizi che possono essere quello di tenere dentro casa tua la droga o spacciarla tu per conto loro. Il nostro sogno è quello di diventare un quartiere vivibile dove possano tornare i nipoti di quei nonni che hanno lasciato le case vuote. La parrocchia è scesa da 10mila a 3.900 abitanti perché nessuno ci vuole venire a vivere e il motivo molto semplice è la presenza di questa malavita».

Per rivedere il servizio e l'intervento di Don Max basta cliccare sul seguente link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/la-mafia-dei-rom-la-denuncia-del-parroco_F312336201016C17