Il parroco di Santo Stefano, don Gianni Caldarelli, è il nuovo cappellano della polizia di Stato per il servizio territoriale della provincia di Pescara.

Il parroco di Santo Stefano sarà sostituito da don Grzegorz Lydek.

Il sacerdote di 60 anni sostituisce don Nazzareno Romano, vicario parrocchiale di San Giovanni Apostolo, in Montesilvano, ed entrerà subito in servizio nella caserma Fanti di via Pesaro.

Per questa ragione, nella celebrazione di domenica 31 gennaio, alle 11, monsignor Tommaso Valentinetti presenterà alla comunità di Santo Stefano Protomartire, nella chiesa di via Monte Bove, il nuovo parroco: don Grzegorz Lydek. Il sacerdote 41enne, dottore in Teologia Dogmatica, ha servito finora la vicina diocesi di Lanciano-Ortona come parroco e come responsabile di diversi uffici di pastorale.