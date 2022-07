È don Emilio Lonzi il nuovo presidente del Rotary Pescara Nord [FOTO]

Don Emilio Lonzi è il nuovo presidente del Rotary Pescara Nord.

Con il tradizionale “passaggio del martelletto” il Rotary Club Pescara Nord ha rinnovato le sue cariche per l’anno 2022-2023.

La cerimonia si è svolta all’interno del convento di San Panfilo di Spoltore, tornato al suo antico splendore con il suo chiostro affrescato e il suo parco che guarda la Maiella e il Gran Sasso, grazie al lavoro di restauro conservativo della famiglia Cerulli Irelli che ne ha fatto un’affascinante location per eventi con annessa cantina dell’azienda agricola.

Il presidente uscente Massimiliano Palumbaro ha brevemente accennato ai service più importanti portati a termine dal direttivo che, nonostante gli strascichi della pandemia, ha visto impegnato il Pescara Nord in alcune importanti iniziative, due per tutte l’evento di raccolta fondi “Gusto della Solidarietà” che ha destinato il ricavato al Campus dedicato ai diversamente abili e il contributo di 7 mila euro fornito all’associazione “Uguali nello Sport” con per l’acquisto di un pullmino per il trasporto dei ragazzi che partecipano alle competizioni. Invece il neopresidente don Emilio Lonzi ha spiegato il suo motto “Fare bene il bene” e ha annunciato come il suo programma si svolgerà in continuità con quanto fatto negli ultimi anni dal più giovane dei club service pescaresi a favore dei meno fortunati anche con ulteriori attività destinati a incidere sulla positivamente sulla comunità locale.

Questo il direttivo del Rotary Pescara Nord per l’anno 2022-2023: don Emilio Lonzi (presidente), Pier Giorgio Pompeo (vice presidente), Giorgia De Florentiis (segretario), Raffaella Nardinocchi (prefetto), Amedeo Di Pretoro (tesoriere), Massimo Di Cintio (comunicatore), Massimiliano Palumbaro (past president), Rodolfo Corselli (presidente incoming), Emidio De Florentiis, Gino Pietrangelo, Francesca Marino (consiglieri).