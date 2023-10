Don Achille Villanucci della parrocchia di San Giuseppe festeggia i 40 anni di sacerdozio

Ha festeggiato 40 anni di sacerdozio domenica 1 ottobre don Achille Villanucci, tutti passati nella parrocchia di San Giuseppe a Pescara.

Come fa sapere il consigliere regionale Antonio Blasioli, don Achille «si è interrogato sul suo impegno, soprattutto vicino ai poveri e anzi con i poveri».

«A lui va il mio personale ringraziamento per la sua vita di vicinanza a chi ha bisogno», aggiunge Blasioli.

Don Achille è anche direttore dell'ufficio di pastorale Ecumenica e per il dialogo interreligioso crea contatti e scambi tra gli enti culturali ecclesiali e civili, coordinando e promuovendo attività in sintonia con il cammino pastorale della chiesa. Tra le attività troviamo la promozione del dialogo tra le chiese e la conoscenza del fenomeno delle nuove religioni e delle sette. Dunque tiene i contatti con le chiese di altre confessioni; promuove e coordina laboratori di formazione; mantiene i rapporti con gli operatori zonali dell’ecumenismo; promuove itinerari formativi specifici, in risposta alle esigenze rilevate sul territorio.