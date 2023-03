Domenico Imperato tra i 5 finalisti del premio Gianmaria Testa 2023

Il cantautore spoltorese Domenico Imperato è stato selezionato tra i 5 finalisti del prestigioso Premio Gianmaria Testa 2023. Imperato si esibirà sabato 4 marzo al teatro Superga di Nichelino (Torino) per la serata finale cantando "Sorrida", uno dei brani presenti nel nuovo disco di prossima uscita, più una cover del cantautore piemontese.

Imperato è stato scelto come primo dei 5 finalisti dalla giuria presieduta da Eugenio Bennato, superando la selezione su oltre 170 canzoni inviate da tutta Italia. Ecco cosa ha dichiarato Domenico: “Sono molto felice! Gianmaria Testa è stato un grande Poeta e cantautore, l’ho ascoltato per anni, ed è un punto di riferimento nel mio percorso di crescita artistica. Sono onorato di poter cantare una mia canzone per ricordare un artista che ci ha insegnato tanto. La doppia felicità è che tornerò in Piemonte con il brano “Sorrida”, dove in un verso rendo anche omaggio alla mia terra d'Abruzzo”.

Imperato, negli ultimi mes,i ha incontrato notevole successo con la pubblicazione, per la Kutmusic di Nicola Battista, dei primi tre singoli di anteprima del nuovo album: “È un bel momento per me - ammette l'artista - Siamo ripartiti con la pubblicazione di tre brani ("Sentimentale", Bosco e "Appunti di viaggio", ndr) e mi sta arrivando un sacco di affetto da parte del pubblico. Mi sono trasferito da poco a Milano e stanno succedendo parecchie cose nuove. Stiamo lavorando al progetto grafico del disco e procedendo verso la pubblicazione. Per ora, però, non vedo l’ora di salire sul palco del teatro Superga per la finale del premio”.

Ospite speciale della serata sarà Neri Marcorè; in chiusura ci sarà l’esibizione dello stesso Eugenio Bennato. L'ingresso alla serata è gratuito, ma occorre prenotarsi scrivendo a staff@produzionifuorivia.it.

Domenico Imperato è stato già vincitore del Premio Fabrizio De André nel 2014 e finalista di molti importanti premi per la canzone d’autore. Ha pubblicato due dischi "Postura Libera" (2014) e "Bellavista" (2018), di cui è anche co-produttore. Negli anni si è esibito con un’intensa attività live in Italia e all’estero. È stato inserito nel dizionario del giornalista Michele Neri Cantautori e cantautrici del nuovo millennio, di recente pubblicazione, dove viene definito un “vagabondo della musica” per il suo trascorso umano e musicale in Portogallo e Brasile.