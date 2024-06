L'attore Domenico Galasso di Mare Fuori sull'omicidio di Thomas Luciani: "La violenza è sempre sintomo di mancanze"

La violenza giovanile e in genere la violenza è sempre frutto di una mancanza o di mancanze. A dirlo Domenico Galasso, noto attore fra i protagonisti della serie tv "Mare Fuori" dove era il padre di "Pirucchio" ovvero Niccolò Galasso, che anche nella vita reale è suo figlio.

IlPescara.it lo ha raggiunto per un commento e una riflessione sull'omicidio di Thomas Luciani avvenuto il 23 giugno a Pescara, un fatto che ha molto colpito l'attore che, paradossalmente, nella fiction ha vissuto con il suo personaggio un dramma simile a quello purtroppo reale di Thomas: in Mare Fuori il figlio Pirucchio infatti, dopo essere finito in carcere per delle cattive frequentazioni, verrà poi ucciso mentre stava per compiere un omicidio costretto proprio dal "branco" dal quale era riuscito a staccarsi sperando di iniziare una nuova vita.

"Quando avvengono fatti del genere, di una gravità unica e lacerante tutti noi non possiamo non essere colpiti dal dolore e dall'angoscia che generano. Per citare Flaiano "la realtà supera sempre la fantasia" e purtroppo nell'omicidio avvenuto a Pescara di un giovane sedicenne la vediamo tutta questa verità. Ognuno di noi in uno o più ruoli, da quello di cittadino a quello di padre, deve porre alcune riflessioni perchè è necessario che tutti coloro che compongono questa società facciano un profondo viaggio nella propria coscienza, per capire dove si è sbagliato e cosa cambiare per evitare che episodi del genere non accadano più."

Galasso poi si sofferma sull'istituzione della scuola, che oggi risulta spesso depauperata della sua vera e importante missione, quella educativa:

"La scuola deve tornare ad educare alla cultura, alla vera cultura e non dev'essere considerata come un'azienda che deve portare risultati in termini economici o di iscritti: spesso i dirigenti scolastici ormai hanno per forza di cose un atteggiamento da amministratori delegati, pensando ai conti, agli utili economici quando invece la scuola dovrebbe incentrare il suo compito nel far amare la letteratura, la storia e tutte le discipline ai ragazzi, fornendo loro gli strumenti per crescere ed arricchirsi interiormente. Ma non una scuola fatta di note a margine rispetto ad una bella citazione, ma di letteratura vissuta, perchè la cultura è vita."

L'attore poi pone alcune riflessioni da padre rispetto al dolore e allo sconcerto per l'omicidio di un giovane:

"La violenza, l'uso degli stupefacenti nei giovani è sempre causato da una o più mancanze. Mancanze di vario genere: da quelle delle figure genitoriali, a quelle interiori. Spesso la violenza è causa di un vuoto, ma anche la ricerca di un vuoto dove collocarsi e dove non dover fare i conti con la propria coscienza, con la propria identità. Davanti all'omicidio di un figlio e di un giovane, non ci sono parole adatte per esprimere i propri sentimenti. D'istinto verrebbe da pensare alla vendetta, ma per fortuna quasi sempre non è così. E anche nel caso di Thomas Luciani, devo dire che sia da parte dei suoi familiari che da parte di quelli dei presunti responsabili, ho visto comunque dignità. Perchè in questa storia come in tutte le storie di violenza e di morte, le vittime sono tutti i cari dei giovani coinvolti."