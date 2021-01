Morto Domenico Fanciulli, fu punto di riferimento della Squadra Mobile: questura di Pescara in lutto

Questura di Pescara in lutto per la scomparsa di Domenico Fanciulli, rimasto un punto di riferimento per la squadra mobile e non solo anche dopo essere andato in pensione.

È la stessa Questura a dare notizia della morte di Fanciulli con una condivisione sulla propria pagina Facebook.

«Una foto amarcord per ricordare quello che sei stato per tutti noi, anche dopo essere andato in pensione: un sicuro punto di riferimento della Squadra Mobile e non solo, con il tuo insostituibile collega e amico Bruno Di Tommaso che adesso avrai raggiunto e chissà cosa vi starete raccontando... R. I. P», si legge nella condivisione.