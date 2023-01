I cittadini possono interrogare direttamente sindaco e assessori in consiglio comunale con il Question Time, ecco come fare

I cittadini di Pescara possono presentare domande e interrogazioni direttamente sia al sindaco che agli assessori nel corso dei consigli comunali.

La novità annunciata la scorsa estate è entrata in funzione, in sordina, dallo scorso mese di settembre.

Non a caso, come rivela il presidente dell'assise civica Marcello Antonelli, finora una sola domanda è arrivata da parte dei cittadini.

In ogni caso la procedura per proporre interrogazioni ai nostri amministratori pubblici è rintracciabile nel sito internet del Comune: dalla homepage si deve scorrere in basso fino al quadrato avente ad argomento "Statuto e regolamenti" e poi al suo interno si trovano sia il "Regolamento question time del cittadino" che il modulo per la richiesta di partecipazione. Si tratta di un modulo da compilare a penna e poi presentare a mano all'ufficio protocollo comunale o inviandolo alla e-mail certificata protocollo@pec.comune.pescara.it

Come si legge nel regolamento le sedute per il “Question time del cittadino” sono pubbliche e si terranno con cadenza mensile l’ultimo venerdì del mese, all’interno della seduta ordinaria di consiglio comunale che discuterà anche delle mozioni e interrogazioni di iniziativa consiliare. Per ogni seduta sono previste tre interrogazioni dei cittadini. E poi: nel giorno stabilito per la seduta di Question Time il cittadino interrogante, opportunamente preavvisato è tenuto a presentarsi personalmente. Non è prevista la delega, in caso di assenza l’interrogazione non sarà discussa, ma potrà essere presentata nuovamente per una seduta successiva.