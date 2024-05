Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2024-2025: termini e requisiti per fare domanda

Da giovedì 2 maggio al 3 giugno si potranno presentare le domande di iscrizione agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2024-2025. A renderlo noto è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli.

“Ritengo dichiara - sia stato fatto un ottimo lavoro per accogliere e soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di famiglie - ha affermato l’assessore Gianni Santilli - Gli edifici che ospitano e ospiteranno i bambini sono davvero efficienti e accoglienti, il personale anche nel corrente anno scolastico ha dimostrato di essere all’altezza dell’importante compito educativo. Come assessore mi fa piacere ricevere spesso attestati di soddisfazione dei genitori, segno che il mio ufficio non ha tralasciato alcun aspetto e, soprattutto, che costante e continuo è il monitoraggio delle attività e degli standard di qualità del servizio”.



Gli asili nido cui si possono icrivere i bambini sono:

“L’Aquilone” – via del Santuario, 176 – sezione medi e grandi;

“Raggio di Sole” – via Colle Marino, 125/1 – sezione medi e grandi;

“Il Bruco” – via Rigopiano, 90 – sezione piccoli, medi e grandi;

“Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, 1 – sezione medi e grandi;

“La Conchiglia” – via Vespucci, 2 –sezione piccoli, medi e grandi;

“La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98 – sezione medi e grandi;

“Cipì’” – via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 – sezione piccoli, medi e grandi;

I requisiti di ammissione

Per quanto concerne i requisiti di ammissione questi sono previsti dal nuovo regolamento comunale approvato con la deliberazione di consiglio 44 del 31 marzo 2022. Questi quelli di cui bisogna essere in possesso:

residenza nel Comune di Pescara (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore). Nel rispetto della L.R.26/2018, le condizioni riservate ai residenti del Comune di Pescara saranno automaticamente estese anche ai residenti dei comuni di Montesilvano e Spoltore dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune della “Nuova Pescara”;

le domande di ammissione dei bambini non residenti possono essere accolte a condizione che siano integralmente soddisfatte le richiesta dei residenti;

i bambini in “affido” presso famiglie residenti;

i bambini di cui almeno un genitore appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate assegnato presso strutture presenti sul territorio comunale;

i bambini apolidi, profughi a seguito di guerre o occupazioni militari, i minori non accompagnati e dimora nel Comune di Pescara.

bambini che presentano svantaggi fisico-psichico-sensoriale ( in applicazione allalegge .104/92) e sociali

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate telematicamente dal genitore, dal tutore o l'affidatario dei piccoli. Tutto il materiale è disponibile nella sezione “Servizi online-servizi scolastici-asili nido” presente sul sito del Comune di Pescara. Per presentarla è necessaria l'autenticazione con Spid.