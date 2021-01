Cinque docenti positivi al Covid, chiuso il plesso scolastico a Santa Teresa di Spoltore

Cinque docenti risultano positivi al Covid: chiude la primaria "Tiziana Fagnani", plesso scolastico di Santa Teresa di Spoltore, che sospenderà le lezioni dal 1° al 14 febbraio. La decisione è giunta dopo un'interlocuzione con la Asl di Pescara in seguito a una serie di positività al virus tra insegnanti e alunni, già in isolamento fiduciario, che coinvolgono più classi. Nel plesso di Santa Teresa erano già in quarantena 3 classi per via di 2 casi di positività identificati in precedenza. È stata programmata per la prossima settimana la sanificazione di ogni ambiente.

Questi i casi accertati:

5 docenti positivi a tampone molecolare effettuato dalla Asl

altri 5 docenti positivi al tampone antigenico rapido e in attesa di conferma del tampone molecolare

5 alunni positivi a tamponi molecolari Asl

altri 3 alunni positivi a tamponi antigenici privati, anch'essi in attesa del tampone di conferma

Tuttavia, fa sapere il Comune di Spoltore, potrebbero esserci ulteriori sviluppi, considerata la presenza di alunni e docenti con sintomi significativi, per i quali sono previsti in queste ore i necessari controlli:

"Sarà cura della Asl - spiega il sindaco Luciano Di Lorito - effettuare tamponi molecolari a tutta la popolazione scolastica durante questo periodo per garantire un sicuro rientro dopo la quarantena".

Al momento sono in regime di quarantena e isolamento domiciliare soltanto i casi accertati e sotto monitoraggio dalla Asl. Di Lorito invita poi tutti i cittadini alla massima cautela e annuncia la partenza di un nuovo screening aperto all'intera popolazione, probabilmente già nel prossimo weekend.