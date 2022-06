Il dj abruzzese Francesco Capodaglio passa le selezioni per il nuovo dating show di Caterina Balivo

Il dj abruzzese Francesco Capodaglio prosegue il suo cammino nel programma televisivo di Caterina Balivo "Chi Vuole Sposare Mia Mamma?" in onda su Tv8 il mercoledì alle 21,30. Dopo la puntata dello scorso 22 giugno, il dj tornerà alle 21,30 mercoledì 29 giugno con al collo il simbolo del prescelto che gli permette di proseguire la sua corsa nello show.

Il dating show al quale partecipa Francesco Capodaglio ede protagoniste mamme single in cerca di una chance d’amore, accompagnate in tv dal figlio, dalla figlia, ormai adulti. Il tutto condotto, appunto, da Caterina Balivo. Il Dj ha passato la selezione della prima puntata, accedendo così alle successive. “L’ho scelto perché molto tenero e molto vero” ha commentato il figlio della protagonista dello show. Francesco Capodaglio è stato scelto dopo un prima serie di casting online fra il dicembre 2021 e marzo, per poi passare le selezioni in presenza, a Milano, dove ha poi partecipato alla settimana di registrazioni del programma, ad aprile. Capodaglio ha commentato:

“Una nuova esperienza, molto importante per me. Mi hanno scelto per l’essenza che mi piace portare in queste occasioni, presentandomi come persona solare, propositiva, portando poi tutto ciò nella vita reale, fra il set e il quotidiano. Un nuovo passo, peraltro, nel momento in cui festeggio i 29 anni di carriera nel mondo della musica, dello spettacolo”.