Dj Aniceto sull'omicidio di Thomas Luciani: "Per quella generazione l'unico valore assoluto è il denaro"

Gli adolescenti di oggi vivono un malessere sociali che li porta ad affogare nell'alcol, nella droga e nella violenza. A dirlo Dj Aniceto, da sempre in prima linea nella lotta contro la droga tra le nuove generazioni, con l'Adnkronos commenta la tragica vicenda del diciassettenne ucciso con 25 coltellate in un parco a Pescara per un debito di droga di 200 euro.

"L'unico valore assoluto per i giovani oggi è il denaro facile, a tutti i costi." Testimonial della campagna 'SeGuidiNonBere', promossa dall'Associazione familiari e vittime della strada (Afvs) ed ex membro della consulta nazionale per le politiche antidroga a Palazzo Chigi, Aniceto sottolinea:

''Molti giovani vendono il proprio corpo sui social, soprattutto le ragazze, mentre i ragazzi vedono nello spaccio, soprattutto di droghe soprattutto 'leggere' dai piu culturalmente accettate, una via rapida per guadagnare. Molti di loro si drogano e siccome tutte le droghe danneggiano in modo irreparabile la mente dei giovanissimi si può arrivare a tragedie simili. Arrivare ad uccidere un ragazzino con 25 coltellate per 200 euro . È per questo che la criminalità giovanile in Italia è un fenomeno che richiede una serissima riflessione e interventi concreti senza più valori, il divertimento non è più quello di una volta. Per molti giovani, non ci si diverte se non ci si ubriaca, e non solo di alcol ma anche di medicinali come la micidiale bibita 'Lean', pubblicizzata dalla musica trap. Non ci si diverte se non ci si sfonda di canne, se non si gira armati''.

Il deejay conclude:

"I ragazzi di oggi sono malati di protagonismo e lo status symbol da esibire può essere una riga di cocaina, uno spinello, un coltello, una pistola. È una generazione che sfiora il pericolo ogni giorno e i social, soprattutto YouTube e TikTok, e molti influencer e artisti da 'canna libera' hanno acuito il problema. Soprattutto il mondo fintamente 'fatato' di Instagram''.