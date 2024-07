A Penne scatta il divieto di uso improprio dell'acqua potabile.

Infatti, vista la necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, il sindaco Gilberto Petrucci ha emanato l'ordinanza numero 26, emessa il 18 luglio, sul divieto dell'uso improprio della stessa.

Con il provvedimento, dunque, vietata fino a quando non sarà revocata l’ordinanza il lavaggio di aree cortilizie, piazzali e strade private.

Ma anche il riempimento piscine a uso privato; l’irrigazione di orti e giardini; il lavaggio domestico di automezzi e spazi esterni e ogni altro utilizzo estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture a uso domestico. Il sindaco Gilberto Petrucci invita la cittadinanza a un uso responsabile dell'acqua potabile: «È importante che tutti prendiamo consapevolezza della complessità della situazione e che contribuiamo a tutelare le risorse disponibili mettendo in campo un comportamento virtuoso di utilizzo dell’acqua, un bene prezioso che non dobbiamo dare per scontato».