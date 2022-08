Divieto di transito in un tratto di viale Regina Margherita per lavori

Divieto di transito in viale Regina Margherita a Pescara dal 29 agosto al 10 settembre per consentire i lavori di realizzazione di un rialzo stradale.

Il traffico sarà interdetto nel tratto compreso tra via Leopoldo Muzii e via De Amicis.

Lungo la strada sono già in corso lavori relativi alla “Progettazione e realizzazione di ciclostazioni e messa in sicurezza della ciclabilità cittadina diretti a collegare stazioni ferroviarie e poli universitari”.

E per questa ragione dal 19 luglio scorso al prossimo 30 ottobre sono già in essere il divieto di transito ciclistico sul tratto di pista ciclabile di viale Regina Margherita compreso tra via Muzii e piazza della Rinascita e il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto lato monte del medesimo tratto.

L'ulteriore ordinanza per l’istituzione del divieto di transito veicolare si rende necessaria a causa della complessità delle opere da realizzare che impongono la costruzione di un rialzo stradale in corrispondenza dell’area antistante l’edificio scolastico, la scuola media statale Mazzini, della lunghezza di circa 100 metri lineari. Dunque nel periodo compreso tra il 29 agosto (dalle ore 7) e il 10 settembre (fino alle ore 19) è prevista l'istituzione del divieto di transito nel tratto di viale Regina Margherita compreso tra via Leopoldo Muzii e via De Amicis.