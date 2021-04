Divieto di transito in via Battisti per consentire ai locali di avere i tavoli all'aperto

Un'ordinanza del Comune istituisce il divieto di transito, di sosta e di fermata nel tratto compreso tra via Quarto dei Mille e via De Amicis

Divieto di transito, di sosta e di fermata in via Cesare Battisti a Pescara nel tratto compreso tra via Quarto dei Mille e via De Amicis.

Questo quanto dispone un'ordinanza firmata dal dirigente Giuliano Rossi e che ha valore fino al prossimo 31 maggio.

Il provvedimento chiude il tratto di strada in questione dalle ore 17 alle 22.

L'obiettivo è quello "di favorire le attività commerciali esistenti sul territorio cittadino", come si legge nell'ordinanza, ovvero di consentire ai gestori dei locali presenti nella zona di mettere tavoli e tavolini all'esterno con il ritorno in zona gialla dell'Abruzzo da lunedì 26 aprile.