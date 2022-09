Divieto di transito in strada Colle Pineta per riparare la perdita di acqua

Divieto di transito in strada Colle Pineta a Pescara martedì 20 e mercoledì 21 settembre.

Tecnici e operai dell'Aca sono infatti al lavoro per risolvere la perdita d'acqua che i residenti segnalavano ormani da molte settimane.

La strada è chiusa nel tratto tra via Tirino e via Lago Isoletta mentre il cantiere è tra i numeri civici 9 e 24.

Sono dunque in corso i lavori di riparazione delle condotte idriche adduttrici di in strada Colle Pineta e per questo motivo fino a domani sarà in vigore, come da ordinanza del Comune, il divieto di sosta e di fermata, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell’intervento realizzativo.