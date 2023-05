Divieto di transito e di sosta per 6 giorni in via Catania per lavori nella sede della Banca d'Italia

Divieto di transito, di sosta e di fermata in via Catania a Pescara per dei lavori che interesseranno la zona della Banca d'Italia. Lo ha reso noto il Comune specificando che i divieti scatteranno dal 25 al 30 maggio senza interruzioni temporali.

Per questo, verrà istituito il divieto di transito veicolare, di sosta e di fermata con rimozione forzata su via Catania dal civico 1 al civico 19 e dal civico 12 al civico 26; il divieto di transito pedonale sul tratto di via Catania lato sud in corrispondenza del cancello scorrevole di accesso alla porta valori della Banca d’Italia lungo corso Vittorio Emanuele II lasciando inalterato il transito pedonale sul lato nord di via Catania.