Cambiano gli orari dell'isola pedonale nel tratto di via Battisti fra via de Amicis e via Quarto dei mille: i dettagli

Firmata dall'amministrazione comunale di Pescara l'ordinanza che preveda alcune modifiche all'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata nel tratto di via Battisti fra via De Amicis e via Quarto dei Mille.

A seguito della richiesta pervenuta dai commercianti di via Battisti, infatti, il Comune ha stabilito che dal 28 aprile e fino a nuove disposizioni, considerando anche gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici nella zona di piazza Muzii e via Battisti attualmente in vigore, nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi dalle 18 alle 2 del giorno seguente scatterà il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via Battisti compreso tra l’incrocio con via De Amicis e l’intersezione con via Quarto dei Mille, nonché sul tratto stradale che collega il civico 114 di via Battisti con Piazza Muzii. Stesso provvedimento scatterà anche il giovedì e la domenica, con orario dalle 18 finno all'una del giorno seguente.