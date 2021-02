Divieto di spostamento e restrizioni per il Covid-19, il questore Liguori invita i cittadini a collaborare: 30 sanzioni ieri

Il questore di Pescara, Luigi Liguori, chiede alla cittadinanza il rispetto delle prescrizioni decise dall'ordinanza numero 6 firmata dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che dispone il divieto di ingresso/uscita nel e dal comune per Pescara, Spoltore e Montesilvano.

Il provvedimento ha valore per 14 giorni da ieri, giovedì 11 febbraio, dunque domani (quando non sarà ancora in vigore la zona rossa) si potrà uscire dal proprio comune per i casi comprovati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Previsto anche il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali, divieto confermato anche con la zona rossa.

Nel richiamare l’attenzione sul provvedimento normativo che si aggiunge ad altri precetti nazionali, regionali e comunali in vigore, il questore Liguori invita i cittadini «alla massima collaborazione adottando comportamenti responsabili negli spostamenti da e verso i citati comuni, ma anche nel rispetto del divieto di stazionamento e assembramento che vige non soltanto nella zona di Pescara centro e nella cosiddetta area della movida, ma anche in tutte gli altri spazi pubblici della città. La necessità di sensibilizzare le persone in tal senso scaturisce dai dati relativi ai servizi di vigilanza del rispetto della norme anti-Covid svolti dalle forze di polizia nella giornata di ieri, che hanno fatto registrare 30 sanzioni elevate, in particolare per la violazione del divieto di spostamento tra i comuni indicati».