Divieto di sosta in viale Muzii e via Silvio Pellico per lavori di asfaltatura

Divieto di sosta e fermata in viale Muzii e via Silvio Pellico per consentire lo svolgimento dei lavori di asfaltatura. La misura, come stabilisce l'ordinanza comunale n. 885 del 15 novembre 2023, sarà valida da lunedì 20 a giovedì 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 17. Gli interventi verranno effettuati dalla ditta Coiet di Guardiagrele.

Nello stesso periodo verrà anche disposto il senso unico alternato: per quanto concerne viale Muzii, si circolerà a senso unico alternato sul tratto compreso tra viale Regina Margherita e l'incrocio con via Castellamare Adriatico, mentre relativamente a via Silvio Pellico si transiterà a senso unico alternato tra il numero civico 8 e l'intersezione con viale Bovio.

Le opere da eseguire riguarderanno il ripristino del manto stradale e la realizzazione della segnaletica. Si prevede dunque qualche giorno di disagio soprattutto perché, oltre alla limitazione del traffico, verranno sottratti agli automobilisti alcuni preziosi parcheggi.