Quattro giorni di divieto di transito in via Foscolo per lavori sulla pubblica illuminazione

Divieto di transito in un tratto di via Foscolo a Pescara dal 17 al 20 aprile prossimo. Lo ha fatto sapere il Comune, in quanto saranno eseguiti degli scavi necessari per l'impianto di illuminazione pubblica. In particolare, il tratto in cui entrerà in vigore il divieto di transito è quello fra via Nicola Fabrizi e via Tasso, dalle 9 alle 18. Scatterò anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della ditta esecutrice delle opere), sul tratto di Via Torquato Tasso vicino l'incrocio con Via Alessandro Manzoni.