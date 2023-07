Scatta il divieto di balneazione in un tratto di mare di Silvi

Scatta il divieto temporaneo di balneazione a Silvi in un tratto di mare di circa 1.200 metri. Il sindaco Andrea Scordella ha firmato l'ordinanza dopo aver ricevuto i dati relativi alle analisi delle acque per una presenza di escherichia coli superiore a quella prevista dalla legge.

Il divieto "con decorrenza immediata e fino a revoca", riguarda il tratto denominato "zona antistante Masseria Citeriori", lungo circa 1.220 metri, in corrispondenza di via Adige, via della Marina, via Rubicone, vicolo Arno e vicolo Volturno. Su un campione prelevato martedì è risultata la presenza di Escherichia coli per un valore di 744 Mpn/100ml, a fronte di un limite pari a 500. Nell'ordinanza, riporta Ansa, si legge:

"I risultati delle analisi comunicati dall'Arta danno evidenza che la situazione di inquinamento potrebbe essere riconducibile ad un difetto di funzionamento della rete fognante pubblica delle acque nere, in affidamento all'Aca Spa". Per l'eventuale revoca del divieto si attendono i risultati delle ulteriori analisi già eseguite dall'Arta."