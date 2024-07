I divieti previsti in zona stadio per il concerto di Zucchero

Modifiche alla viabilità nella zona dello stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara per il concerto di Zucchero in programma nella serata di martedì 2 luglio.

Verranno previsti anche alcuni divieti di sosta.

Le modifiche temporanee della viabilità nei tratti viari e nelle aree limitrofe allo stadio sono state decise allo scopo di permettere la realizzazione di area di servizio esterna di prefiltraggio delimitata con elementi “betafance” posizionati secondo le necessità, dalla ditta preposta a tale localizzazione.

Dalle ore 00:00 del 2 luglio 2024 e fino alla fine delle operazioni di montaggio e smontaggio di recinzioni/cancelli provvisori con elementi di sbarramento tipo “Betafance, divieto di sosta con rimozione forzata sulle seguenti vie: via V. Pepe corsia lato sud, dall’intersezione con via B. Croce all’incrocio con via D’Avalos; via Elettra da piazzale antistadio a via D’Avalos; piazzale antistadio tutto; via D’Avalos nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pepe e l’incrocio con via Palizzi.

Dalle ore 13 di martedì 2 luglio fino al termine della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nelle seguenti vie: via Pepe ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con viale G. Marconi e l’incrocio con via B. Croce; via V. Pepe ambo i lati, dall’intersezione con via B. Croce all’incrocio con via D’Avalos in entrambe le carreggiate; viale G. Marconi, dall’incrocio con via V. Pepe fino all’intersezione con via Elettra; via Elettra, ambo i lati da via G. Marconi a via D’Avalos; piazzale antistadio tutto; via D’Avalos, ambo i lati, da via V. Pepe a via della Pineta, via della Pineta ambo i lati, nel tratto compreso tra la rotatoria Plauto-PindaroMarconi e l’intersezione con via D’Avalos; viale L. d’Annunzio ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via D’Avalos e l’intersezione con via E. Scarfoglio; via F. Palizzi ambo i lati dall’intersezione con via D’Avalos fino all’incrocio con via C. De Titta (tratto circostante la struttura ex Aurum); via C. De Titta ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Palizzi e l’incrocio con via L. D’Annunzio (tratto circostante la struttura ex Aurum); via R. Pantini nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Bonifica e l’incrocio con via D’Avalos.

Dalle ore 16 di martedì 2 luglio fino al termine della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze l’istituzione del divieto di transito, nelle seguenti vie: via V. Pepe nel tratto compreso tra l’intersezione con viale G. Marconi e l’incrocio con via D’Avalos in entrambe le carreggiate; viale G. Marconi, dall’incrocio con via G. Mazzarino fino all’intersezione con la rotatoria Plauto-Pindaro-Marconi; via Elettra, dall’intersezione con via G. Marconi all’incrocio con via D’Avalos; piazzale antistadio tutto; via D’Avalos, da via V. Pepe a via della Pineta; via della Pineta nel tratto compreso tra la rotatoria Plauto-Pindaro-Marconi e l’intersezione con la via D’Avalos; viale L. d’Annunzio, nel tratto compreso tra l’incrocio con via d’Avalos e l’intersezione con via E. Scarfoglio; via F. Palizzi dall’intersezione con via D’Avalos fino all’incrocio con via C. De Titta (tratto circostante la struttura ex Aurum); via C. De Titta nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Palizzi e l’incrocio con via L. D’Annunzio (tratto circostante la struttura ex Aurum); via R. Pantini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Bonifica e l’incrocio con la via D’Avalos;