Parcheggi vietati in occasione dell'evento "Aspettando il centenario della Coppa Acerbo": ecco dove e quando

Modifiche alla viabilità dal 4 al 6 aprile nella zona tra via Lungaterno sud e via del Porto e su piazza della Rinascita in occasione dell'evento “Aspettando il centenario della Coppa Acerbo” organizzato dall'associazione Old Motors Club Abruzzo. Per tre giorni sarà chiusa un'area di parcheggio dell'area di risulta.

Entrando nello specifico secondo quanto previsto da specifica ordinanza nella giornata del 4 aprile piazza della Rinascita sarà accessibile dalle 8 alle 15 esclusivamente alle auto d'epoca che partecipano all'evento, mentre dalle 14 alle 20 sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel parcheggio ubicato tra via Lungaterno sud e via del Porto, per la mostra statica delle auto d’epoca.

Per 24 ore sarà quindi istituito dal 4 al 6 aprile, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nell’area su un’area all’interno dell’area di risulta della stazione ferroviaria in prossimità della rotatoria d’intersezione con via Michelangelo e corso Vittorio Emanuele II per lasciare spazio ai mezzi a supporto dell’evento.