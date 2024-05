Divieti e modifiche alla viabilità in via del Circuito a Pescara da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio. Il tratto interessato è quello compreso tra il ponte delle Libertà e la rotonda di piazza Pierangeli.

Un'apposita ordinanza del Comune di Pescara disciplina la viabilità di un tratto di via del Circuito dal 22 al 24 maggio per i lavori di manutenzione stradale

/ Via del Circuito

Divieti e modifiche alla viabilità in via del Circuito per lavori