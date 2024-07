I divieti e le modifiche alla viabilità a Spoltore per il Giro d'Italia Women

Scattano anche a Spoltore i divieti e le modifiche alla viabilità in occasione del passaggio del Giro d'Italia femminile per la tappa di domencia 14 luglio. Dalle 10 alle 11 sul territorio comunale scatterà a sospensione della circolazione da 45 minuti prima del passaggio del veicolo inizio-gara e fino al passaggio del veicolo fine-gara, o comunque a cessate esigenze, di tutte le strade comunali all’innesto con le strade interessate dal percorso di gara quali: strada regionale 602 (primo tratto di via Italia, viale Europa, via Mare Adriatico e via Maiella), Strada provinciale 20 (via Gran Sasso dal Km 0+000 alla rotatoria con via Monte Amaro) e via Monte Amaro. Il divieto temporaneo di utilizzo dei passi carrabili che si immettono direttamente sulle strade citate.

Inoltre, scatta il divieto di fermata dalle 8,30 alle 11 del 14 luglio su: iratto interno al centro abitato della frazione di “Villa Raspa” di Spoltore della strada provinciale 602 (Via Italia) dal confine con il comune di Pescara fino all’intersezione con la Viale Europa, in ambo i lati; tratto interno al centro abitato della frazione di “Villa Raspa” di Spoltore della Strada strada regionale 602, denominato Viale Europa, ambo i lati; tratto interno al centro abitato della frazione di “Pescarina” di Spoltore della strada sr 602 dal km 56+000 al km 58+100, denominati viale Europa e via Mare Adriatico, in ambo i lati; Tratto interno al centro abitato della frazione di “Santa Teresa” di Spoltore della strada sr 602 denominato Via Mare Adriatico, in ambo i lati; tratto interno al centro abitato della frazione di “Santa Teresa” della Strada sp20 denominato via Gran Sasso, da Km 0+000 alla rotatoria con via Monte Amaro, in ambo i lati; tratto interno al centro abitato della frazione di “Santa Teresa” della Strada sr 602 denominato via Maiella, alla rotatoria con via Monte Amaro fino al confine con il comune di Cepagatti, in ambo i lati.

I percorsi alternativi consigliati: da Spoltore capoluogo, Caprara e villa Santa Maria per raggiungere Pescara e la circonvallazione si consiglia il transito da Pescara Colli, dalla motorizzazione o da via Prati. Da Santa Teresa si consiglia il transito in via Santa Lucia; da Villa Raspa, Frascone e centro Arca si consiglia Pescara Colli o motorizzazione.

Da Pescara per raggiungere Spoltore capoluogo, Villa Raspa, Santa Teresa Villa Santa Maria e Caprara si consiglia di transitare da Pescara Colli e zona motorizzazione.