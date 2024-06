Scattano divieti e modifiche alla viabilità per l'Rds Summer Festival: i dettagli

In occasione dell'Rds Summer Festival che si terrà a Pescara nello stadio del mare il 28 e 29 giugno prossimi, l'amministrazione comunale ha imposto una serie di modifiche alla viabilità e chiusure che scatteranno già a partire dal 24 giugno e fino al 30 giugno.

Da mezzanotte di lunedì 24 giugno e fino alle ore 20 di domenica 30 giugno (e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio degli allestimenti) i mezzi a supporto della manifestazione potranno transitare e sostare sul tratto di marciapiede lato mare della Riviera Nord in corrispondenza dello stadio del mare. Poi, tra le ore 15 di lunedì 24 giugno e le ore 20 di domenica 30 giugno 2024 (e comunque fino al cessare delle esigenze legate alla manifestazione), sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), su una parte del parcheggio in adiacenza all'antistadio comunale tra via Pepe e via Elettra.

Tra le 8 di lunedì 24 giugno e le ore 20 di domenica 30 giugno 2024, saranno in vigore anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 12 stalli di sosta per autoveicoli sul lungomare (di cui sei sul lato mare del lungomare Matteotti angolo largo Mediterraneo e sei sul lato mare di viale della riviera angolo largo Mediterraneo) e su tre stalli di sosta per autoveicoli all'interno del parcheggio a pagamento (gestito dalla società in house Pescara Multiservice) sul lato nord di piazza I Maggio.

Dalle 12 di venerdì 28 giugno (fino alle ore 2 di sabato 29 giugno) e dalle ore 12 di sabato 29 giugno (fino alle ore 2 di domenica 30 giugno) scatterà il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, su Piazza I Maggio (ad esclusione del parcheggio a pagamento posto sul lato nord di pazza I Maggio - lato chiesa del mare), mentre dalle 14 di venerdì 28 giugno (fino alle ore 2 di sabato 29 giugno e dalle ore 14 di sabato 29 giugno fino alle ore 2 di domenica 30 giugno) sarà istituito il divieto di sosta e di fermata (su ambo i lati con rimozione forzata), su: lungomare Matteotti, tra via Galilei e Piazza I Maggio; via della Riviera, tra via Mazzini e Piazza I Maggio; corso Umberto I, tra via Carducci - viale Regina Elena e via Gramsci - piazza I Maggio.

Infine divieto di transito in piazza I Maggio (ad esclusione del parcheggio a pagamento posto sul lato nord di piazza I Maggio - lato chiesa del mare transitabile solo in uscita) mentre dalle ore 17 di venerdì 28 giugno fino alle ore 2 di sabato 29 giugno e dalle ore 17 di sabato 29 giugno fino alle ore 2 di domenica 30 giugno sarà in vigore il divieto di transito sul tratto di via lungomare Matteotti compreso tra via Galilei e piazza I Maggio e sul tratto di via della Riviera compreso tra via De Amicis e piazza I Maggio; su corso Umberto I nel tratto compreso tra via Carducci - viale regina Elena e via Gramsci - piazza I Maggio. Sabato 29 giugno nella ztl 3 ambientale saranno disattivati temporaneamente il varco 1, in viale Regina Margherita angolo via Leopoldo Muzii, e il varco 2, posto in via De Amicis angolo viale Regina Margherita. Sul pannello a messaggio variabile comparirà la scritta “Ztl 3 Non Attiva”.