Divieti e modifiche alla viabilità per la festa patronale di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate

Da martedì 2 a domenica 7 luglio nella zona di strada Pandolfi a Pescara, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista e S. Benedetto Abate, vi saranno modifiche alla viabilità ordinaria.

A disciplinare le modifiche, decise per consentire il regolare svolgimento della festa religiosa, è un'apposita ordinanza.

È prevista l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nel tratto di via San Francesco compreso tra via Calderone e strada Pandolfi, nel periodo compreso tra la giornata del 2 luglio e fino al 7 luglio, nella fascia oraria dalle ore 17 fino alle ore 24.

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nel tratto lato monte di strada Pandolfi antistante la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Benedetto Abate per una estensione di circa 40 metri lineari, dalle ore 17 alle ore 24 dei giorni 4,5,6 e 7 luglio 2024; istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, sul piazzale adibito a parcheggio antistante la parrocchia stessa, dalle ore 14 alle ore 24 delle giornate del 2, 4, 5, 6 e 7 luglio.

Si fa inoltre presente che il giorno 2 luglio dalle ore 21 alle ore 22 circa vi sarà la fiaccolata-processione della festa patronale che interesserà le seguenti vie: via Calderone, via di Sotto (direzione nord) fino alla rotatoria con via Colle Innamorati, via di Sotto (Direzione sud), Strada Pandolfi, per far rientro nella parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate. Durante la processione si potranno verificare rallentamenti alla circolazione stradale.