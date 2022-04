I divieti e le modifiche alla viabilità a Città Sant'Angelo per le processioni del venerdì santo

Anche a Città Sant'Angelo scattano divieti e modifiche alla viabilità nella giornata di oggi venerdì 15 aprile per il passaggio delle processioni del venerdì santo, in varie zone e contrade del territorio angolano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente. A Villa Cipressi dalle 19 la circolazione dei veicoli in genere sarà temporaneamente sospesa durante il passaggio della processione del cristo morto e dell’addolorata nelle seguenti vie: via di Villa Cipressi, via del cimitero, via della chiesa. A Città Sant'Angelo Marina la circolazione dei veicoli sarà vietata dalle ore 18,00 in via Salara, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale XXII Maggio 1944 e l’intersezione con via dell’autostrada. La circolazione dei veicoli in genere sarà temporaneamente sospesa durante il passaggio della processione del cristo morto e dell’addolorata nelle seguenti vie: via del Porto Romano, via Antinori, via Plinio il Vecchio, via Salara, restante tratto.

Nel centro storico vietata la sosta dei veicoli dalle 17 alle 22 in corso Vittorio Emanuele, Largo Trieste, Largo Cavour, via della Minerva, Largo Santa Lucia (limitatamente ai tratti indicati dalla segnaletica), via del Grottone,

via Licinia, via Diaz, via del Teatro, Vallone Sant’Antonio, Corso Umberto I°, Vallone San Egidio. È vietata la circolazione dei veicoli in genere dalle ore 17,00 fino a cessate esigenze in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra l’intersezione con viale di Porta Sant’Angelo e l’intersezione con Via Licinia. La circolazione dei veicoli in genere sarà temporaneamente sospesa durante il passaggio della processione del cristo morto e dell’addolorata nelle seguenti vie: via della Minerva, Largo Santa Lucia, via Licinia, via Diaz, via del Teatro, vallone Sant’Antonio, corso Umberto I°, vallone San Egidio.