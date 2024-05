Divieti e modifiche in via Lago di Campotosto per lavori di manutenzione stradale

Divieti e modifiche alla viabilità in via Lago di Campotosto per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale.

Un'ordinanza emessa dal Comune di Pescara prevede, dal 27 maggio al 3 giugno, dalle ore 7 alle 19, sull'intero tracciato della strada, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.

Verrà istituito anche senso unico alternato disciplinato con movieri o impianto semaforico

A occuparsi degli interventi sarà la ditta Nora Asfalti.