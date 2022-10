Divieti e limitazioni in via Antinori a Marina di Città Sant'Angelo per i lavori antiallagamento

Divieti e limitazioni alla circolazione veicolare in via Antinori a Marina di Città Sant'Angelo a partire da oggi, lunedì 17 ottobre.

Come informa il sindaco Matteo Perazzetti le limitazioni si rendono necessarie «a causa dei lavori di regimentazione delle acque bianche».

Dunque dal 17 al 31 ottobre, dalle ore 7 alle 18, ci sarà un'interruzione veicolare che riguarderà quotidianamente tratti di 50 metri di via Antinori a partire dall'intersezione con via del Porto Romano fino all'intersezione di via Antinori con via Salara. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale.