Scattano i divieti di sosta per i lavori stradali a Spoltore: le vie interessate dal cantiere

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in via del Castello, via del Mulino e via dietro le Mura a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che per questo motivo scatteranno i divieti di sosta nei tratti interessati dal cantiere e l'assessore comunale Rino Di Girolamo chiede pazienza ai residenti spiegando che rimarranno in vigore solo per il tempo strettamente necessario.

Il divieto di sosta, dalle 7.30 alle 17.00, sarà in vigore venerdì 25, lunedì 28, martedì 29. E se i lavori non dovessero finire in tempo, anche mercoledì 30 marzo. L'assessore ha aggiunto:

"Qualche disagio sarà inevitabile, ma la buona notizia è che a partire da aprile avremo una strada più bella, funzionale e sicura. Ha creato confusione anche la presenza di cartelli che segnalavano l'adozione del divieto di sosta per un mese. Nell'ordinanza adottata dal sindaco Luciano Di Lorito è sempre stato previsto, in realtà, l'adattamento dei divieti alle esigenze del cantiere, che ovviamente non interesserà contemporaneamente tutta l'arteria. Gestiremo la situazione con la massima flessibilità e tolleranza: ma la collaborazione dei residenti è fondamentale anche per garantire la conclusione più rapida possibile dei lavori".

I divieti scatteranno con l'avanzamento del cantiere che si concluderà all'incrocio di via dietro le Mura con la Statale 16 Bis Monte. È' previsto il rifacimento degli asfalti e della segnaletica orizzontale e l'assessore ha concluso che si tratta di interventi che si inseriscono nel quadro complessivo di consolidamento del centro storico, dopo la realizzazione della nuova canalizzazione delle acque bianche in via del Mulino".