Con PsyPed scuola e ospedale fanno rete per i bambini con disturbi dell'apprendimento

Per sostenere le famiglie e dare ai loro figli risposte importanti nasce il progetto PsyPed che consentirà di prendere in carico tutti i bambini con disturbi dell'apprendimento in modo complessivo grazie ad una rete che, oltre al territorio, coinvolgerà ospedale e scuola.

Il progetto è stato presentato nella sala consiliare Wojtila del Comune di Lettomanoppello dalla dottoressa Rita Greco, pediatra dell'ospedale di Pescara e la dottoressa Maria Paola Ciarelli, psicologa pediatrica, alla presenza della garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene. PsyPed fa capo all’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile di Pescara diretta dal dottor Renato Cerbo. Si tratta, spiega Falivene, “di un progetto pilota che rappresenta una presa di coscienza del fondamentale colloquio tra l’istituzione scolastica e la Uoc del nosocomio pescarese, volta alla prevenzione della diagnosi dei disturbi specifici, e non, dell’apprendimento dei nostri bambini. Attivare la prevenzione significa intervenire in modo concreto a supporto dei minori e delle loro famiglie”, aggiunge.

Nel corso dell'incontro è infatti emerso come le evidenze scientifiche abbiano confermato che la precocità e la tempestività degli interventi rappresentino i fattori prognostici positivi nella riduzione dell’entità del disturbo. Alla presentazione hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale ospitante, la preside dell’istituto comprensivo di Manoppello Maria De Sanctis, Massimo Parenti che ha dato vita al progetto grazie all’associazione Alda e Sergio, la psicologa e psicoterapeuta Alice Rinchi e la logopedista Fernanda Lanza.