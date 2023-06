Sempre di più i giovani che soffrono di disturbi alimentari: la manifestazione "Lilla" dei genitori per sensibilizzare al tema [FOTO]

Un flash mob per sensibilizzare ad un problema sempre più diffuso e che pesa su chi ne soffre e le loro famiglie. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare che dopo il covid, fa sapere l'associazione di genitori “Lillà-Oltre il corpo, dentro la mente”, sembra abbiano subito una vera e propria impennata.

Proprio queste mamme e questi papà che ogni giorno sono al fianco dei figli che combattono con questo tipo di disturbi, hanno organizzato la manifestazione tenutasi al tramonto di venerdì 2 giugno davanti alla Nave di Cascella. Un giorno non casuale dato che è proprio la giornata mondiale dedicata a chi ne soffre. Sotto la guida dalla giovanissima ma altrettanto brava ballerina Luna Rovinelli, la colorata compagine “lilla”, che fino a pochi istanti prima era mimetizzata nel passeggio lungo la riviera, al richiamo delle note di “Buon viaggio” brano dell’artista bolognese Cesare Cremonini, ha improvvisato una rapida ma coinvolgente coreografia.

“Queste famiglie – scrive l'associazione in una nota - combattono a fianco dei figli contro i disturbi quali anoressia, bulimia e binge eating e si propongono di condividere la propria esperienza in aiuto di quei genitori che, trovandosi agli esordi della patologia dei propri cari, non sanno come affrontare efficacemente la situazione”.

Questo è il terzo evento a tema organizzato dalla costituenda associazione di genitori dopo l’inaugurazione della panchina lilla e l’importante convegno tenutosi a Scafa lo scorso mese di marzo alla presenza dei vertici delle istituzioni e della sanità abruzzese. L’associazione prende proprio il nome dalla panchina realizzata dall’artista Rosa Cococcia e installata all’interno del parco Lavino nel comune della provincia di Pescara.

All'appuntamento del 2 giugno hanno partecipato anche il sindaco Carlo Masci, il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco(Lega) e le rappresentanti della commissione pari opportunità della Provincia Manuela Canonico e Rosita Tartaglione.

.