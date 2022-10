Spreco alimentare e solidarietà: parte la distribuzione solidale delle eccedenze del "vending"

Contro lo spreco alimentare, ma ancor più per sostenere chi è in difficoltà, anche il Banco Alimentare abruzzese entra nel progetto per la distribuzione solidale delle eccedenze del vending, cioè della distribuzione automatica, che l'associazione ha messo in piedi con Confida. L'accordo sul territorio vede protagoniste le 87 imprese che hanno distributori automatici sul territorio ( (24 a Pescara, 23 a Teramo, 21 a Chieti e 19 a L'Aquila) i cui prodotti rimasti invenduti verranno ora distribuiti alle tante persone e famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.

Un progetto avviato in tutta la Penisola e che oggi oltre che in Abruzzo arriva anche nelle Marche e l'Umbria grazie al presidente delle imprese di gestione di Confida Pio Lunel ed Emiliano Sapora, delegato Confida dell’Abruzzo, le Marche e l’Umbria e Antonio Dionisio presidente di Banco Alimentare Abruzzo Odv.

“Grazie all’accordo sottoscritto dall’associazione e dalla fondazione durante Venditalia questo percorso prosegue regione dopo regione con la volontà di eliminare qualsiasi tipo di spreco nel settore”, dichiara Lunel. “Tutti gli sforzi di Banco Alimentare sono da sempre focalizzati sul recupero delle eccedenze alimentari ancora commestibili, da destinare alle 39164 persone in difficoltà aiutate dal Banco Alimentare Abruzzo – aggiunge Dionisio- purtroppo in crescente aumento anche nella nostra regione. Siamo grati a Confida che ci dà la possibilità di recuperare prodotti alimentari anche dalla filiera della distribuzione automatica.” Per la gestione del progetto i Banchi Alimentari regionali saranno infatti collegati con le 11 delegazioni territoriali di Confida a cui partecipano tutte le società di gestione della distribuzione automatica iscritte all’associazione.

Il settore della distribuzione automatica è comparto in cui l’Italia è leader a livello internazionale. Con oltre 820 mila distributori automatici installati in tutta Italia, il nostro Paese precede la Francia che ne ha 626 mila e la Germania con 611 mila. Il primato dell’Italia riguarda inoltre anche la produzione delle vending machine che sono un prodotto della tecnologia italiana venduto in tutto il mondo.