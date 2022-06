Dal 6 giugno apre il distretto sanitario in via Rio Sparto: tutti i servizi attivi per gli utenti

Nei giorni 3,4,5 giugno sarà effettuato il trasloco di arredi e strumenti dal distretto sanitario in via Rieti 47 alla nuova sede in via Rio Sparto 1. Lo ha comunicato la Asl di Pescara, aggiungendo che la nuova sede si andrà ad aggiungere a quelle attualmente operative ( in via Rieti infatti rimarranno alcuni servizi) oltre a quella in via Nazionale Adriatica Nord 140 di Pescara Nord. In via Rieti resteranno operative l'’Unità operativa territoriale di endocrinologia e metabolismo (diabetologia / endocrinologia) - diretta da Agostino Consoli, il servizio di medicina Legale diretto dal Ildo Polidoro, Cup, servizio di scelta e revoca, servizio di esenzione per redddito e patologia, fisioterapia, ambulatorio di odontoiatria (temporaneamente).

In via Rio Sparto invece da lunedì 6 giugno saranno attivi il Dirigente Responsabile Uos. Coordinamento Cers Pescara Giuseppe Di Bartolomeo Stanza n° 1 email: giuseppe.dibartolomeo@asl.pe.it; Coordinatore infermieristico area distrettuale Pescara Mauro D'Agostino Stanza n° 58 email: mauro.dagostino@asl.pe.it; Coordinatore attività amministrative area distrettuale Pescara Rosanna Di Sciascio Stanza n° 3 email: rosanna.disciascio@asl.pe.it; Cup Stanza n° 7 dal lunedì al venerdì ore 8.00 -12.30 e 15.00 -17.30 e il sabato 8.00 - 12.30; Punto Unico di Accesso Stanza n°14 dal lunedì al sabato ore 8.30 -12.30 pua.pescarasud@asl.pe.it; Dirigente Pua Stanza n° 29; Amministrativo Pua Stanza n° 26; Adi (Assistenza domiciliare integrata) Stanza 18 dal lunedì al sabato 8,30 - 12,30 e-mail: adi.pescarasud@ausl.pe.it; Dirigente Adi Stanza 25 dal martedì al sabato 8 - 14; Unità valutativa multidimensionale Stanza 17; Fisiatria Uvm Stanza n°17 lunedì 09.00 -14.00 mercoledì 08.00 – 14.00 sabato 09.00 -12.00; Geriatria Uvm Stanza 25 dal martedì al sabato 8 - 14; Neurologia Uvm Stanza 21 lunedì 9 -12 e il secondo e quarto mercoledì del mese 10 - 13; Neuro psichiatria infantile Uvm Stanza 22 lunedì e martedì 8-14 e 14,30 -17,30; Assistenze sociale Uvm Stanza 26 lunedì e martedì 8-14 e 14,30 17,30; Centro Prelievi dal lunedì al sabato 8.00 - 9.30 (con prenotazione al Cup) Stanza n° 50 e 53 Ritiro Referti: dal lunedì al sabato 11.00 -12.30 Giovedì 15.00 -17.00 Stanza n° 53 e-mail: centroprelievipesud@asl.pe.it

Per gli ambulatori: Cardiologia stanza 21 martedì 8.00-14.00 e 14.30-18.00 giovedì 15.00-18.00 venerdì 8.00-14.00; Dermatologia stanza N° 61 lunedì 9.00-13.00 giovedì 9.00-14.00; Chirurgia vascolare stanza n° 46 lunedì 8.00 -14.00 ecodoppler e visite chirurgiche vascolari mercoledì 8.00-14.00 ecodoppler e visite chirurgiche vascolari; Oculistica stanza n° 40 lunedì 08.00 – 14.00 martedì 08.00 – 14.00 e 14.00 – 19.00 mercoledì 08.00 – 14.00 e 14.00 – 18.00 giovedì 08.00 – 14.00; Urologia stanza n° 37 martedì 8.00-14.00 e 14.30-17.30 venerdì 8.00-14.00; Fisiatria stanza n° 17 lunedì 14.45 - 17.45; Otorinolaringoiatria stanza n° 36 martedì e venerdì 8.30 - 13.30; Neurologia stanza n° 49 lunedì e mercoledì 8.30-13.30; Ortopedia stanza n° 49 lunedì 15.00 -18.00 martedì e venerdì 8.00 - 14.00.

Per tutti gli utenti già prenotati fino alla fine del 2022 per la sede in via Rieti, saranno ricontattati telefonicamente dal Cup.