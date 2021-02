Diversi servizi sospesi nel distretto sanitario di via Rieti per un'interruzione dell'energia elettrica

Il distretto sanitario di Pescara Sud in via Rieti resterà chiuso a causa di un'interruzione di energia elettrica prevista.

Come fanno sapere dalla Asl domani, mercoledì 24 febbraio, verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in alcune zone della città, tra cui Via Rieti, dalle ore 9 alle ore 16:30 per l’effettuazione di lavori da parte di e-distribuzione.

Per questa ragione, al fine di evitare disservizi a causa della mancanza di energia elettrica, la Asl comunica che, per la giornata di mercoledì nel distretto di Pescara Sud, resteranno chiusi il Cup, l’ufficio di scelta e revoca, lo sportello esenzioni e che non potranno essere erogate le prestazioni dei seguenti ambulatori:

Chirurgia Vascolare

Odontoiatria – Ortodonzia

Reumatologia

Fisioterapia

Holter pressorio

Il punto prelievi resterà aperto limitatamente alla restituzione dei referti. Saranno invece garantite le attività degli altri ambulatori e dei servizi del punto unico di accesso (Pua), dell’unità di valutazione multidimensionale (Uvm) e dell’assistenza domiciliare integrata (Adi), per quanto suscettibili di disagi e rallentamenti.