Lavori al distretto sanitario di Pescara nord: scattano chiusure e sospensioni delle attività

Dal 31 maggio al 23 luglio il distretto sanitario di Pescara Nord in via Nazionale Adriatica 140 sarà interessato da una serie di lavori che comporteranno chiusure di alcuni uffici e ambulatori

Quasi due mesi di lavori al piano terra del distretto sanitario di Pescara Nord in via Nazionale Adriatica 140. Lo ha fatto sapere la Asl, aggiungendo che ci saranno chiusure preordinate delle diverse aree del pianoterra con sospensioni delle attività con questo calendario:

Area 1: fisioterapia dal 31 maggio al 4 giugno 2021; Area 2: laboratorio, magnetoterapia, palestra, pneumologia pediatrica dal 7 al 11giugno 2021; Area 4: ambulatori specialistici 9-10 dal 21 al 22 giugno 2021; ambulatori specialistici 7-8 dal 23 al 25 giugno 2021 (Ortopedia, neurologia, endocrinologia, reumatologia, chirurgia vascolare,

ginecologia, proctologia)

Area 5: radiologia dal 28 giugno al 2 luglio 2021; Area 6: punto unico di accesso (PUA), assistenza domiciliare integrata (Adi), unità di valutazione multidimensionale (Uvm) dal 5 al 9 luglio 2021; Area 7: ufficio scelte e revoca dal 12 al 16 luglio 2021; Area 8: CUP e UVM dal 19 al 23 luglio 2021.

La Asl fa sapere che ci saranno possibili rallentamenti dei servizi, facendo sapere di aver provveduto dove possibile a trasferire in altra sede i professionisti per evitare lo spostamento degli appuntamenti. I lavori sono necessari per migliorare l'accoglienza e la sanificazione degli ambienti, dove si era verificato un guasto idraulico con allagamento.