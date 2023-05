Il direttore generale della Asl Ciamponi nei distretti di Pescara nord e Montesilvano per risolvere le criticità presenti

Visita del direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, ai distretti di Pescara e Montesilvano per le azioni di miglioramento della situazione.

Ciamponi ha effettuato un sopralluogo nei distretti sanitari, ora centri erogazione servizi – Cers, di Pescara Nord e di Montesilvano.

Ad accompagnarlo Luigi Lauriola, responsabile Uosd Progettazioni e Nuove Realizzazioni, e ad accoglierlo accolto Rita Mazzocca, direttrice delle Uoc Area Distrettuale Pescara e Metropolitana.

L’incontro è avvenuto su richiesta della Mazzocca, per mettere in luce alcune situazioni che necessitano di migliorie e interventi manutentivi. In particolare, le istanze della Mazzocca riguardano l’area del parcheggio, la manutenzione del verde, la ritinteggiatura degli esterni e degli interni, l’apposizione di nuova segnaletica, nonché la necessità di un totem e monitor “eliminacode” per i locali del Cup e di “Scelta e Revoca”. Lauriola, a fronte di attenta analisi, tenuto conto anche delle incombenze derivate dall’attuazione del Pnrr, che gravano sull’ufficio tecnico, affermato: «Il servizio di manutenzione del verde per l’area di Pescara e di Penne è iniziato il 2 maggio e interesserà nei prossimi giorni anche i distretti di Pescara Nord e di Montesilvano. Per l’area di Popoli è in programmazione a partire dall’8 maggio. Tutte le nostre strutture aziendali del territorio sono interessate dalla programmazione di manutenzione ordinaria. Per quanto concerne il parcheggio, la ritinteggiatura e la sostituzione della segnaletica faremo in modo di intervenire tempestivamente, al fine di agevolare l’utenza».

Nel distretto di Montesilvano, la referente infermieristica Roberta Valloreo ha sottolineato l’importante azione promossa dalla direzione strategica, su richiesta della Mazzocca, per potenziare i servizi di Medicina specialistica del distretto, messi in campo sia tramite l’aumento delle ore delle branche specialistiche già esistenti, sia tramite l’attivazione di nuovi servizi. Ad esempio, dal primo luglio 2022 è stata attivata l’Endocrinologia, e il potenziamento ha riguardato, inoltre, la Reumatologia, la Chirurgia Vascolare, l’Oculistica e la Cardiologia. Anche per ciò che riguarda le prestazioni inerenti l’assistenza domiciliare del punto unico di accesso (Pua), dell’unità valutativa multidisciplinare (Uvm) e dell’assistenza domiciliare integrata (Adi) la direzione ha implementato la componente della specialistica. Allo scopo di agevolare l’utenza, inoltre, le ore dedicate al servizio della Geriatria sono state distribuite in fascia mattutina e pomeridiana. Le criticità emerse riguardano la necessità di spazi maggiori per la sala prelievi, il Cup e le sale di attesa, che rischiano di risultare insufficienti, soprattutto in orario pomeridiano, quando si riuniscono le commissioni di invalidità, che determinano una maggiore affluenza dell’utenza. Per il superamento di tali criticità sarà strategica l’apertura, a Montesilvano, dell’ospedale di comunità e della casa di comunità, in attuazione del Pnrr Missione 6 Salute.