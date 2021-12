Niente elettricità a Loreto Aprutino per il potenziamento della rete

Interventi di potenziamento della rete elettrica a Loreto Aprutino e Penne giovedì 16 dicembre.

Per consentire in sicurezza i lavori si rende necessario disalimentare alcune forniture di bassa e media tensione a Loreto Aprutino che interesseranno marginalmente anche alcune utenze del comune di Penne.

La corrente elettrica potrebbe mancare dalle ore 9 alle 16:55 circa.

Gli interventi riguardano il programma di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura elettrica. Queste le vie interessate a Loreto Aprutino: contrada Passocordone, contrada Fiorano, contrada Poggioragone, contrada Camposacro, contrada Collecavaliere, contrada Scannella sup., contrada Villa Erminia, contrada Pretore. contrada Scannella inf., contrada Pallante, contrada Collatuccio, contrada Palazzo, contrada Saletto, strada Madonna delle Grazie, contrada Sgariglia, contrada Cecalupo, contrada Villa Erminia, via dei fiori, strada Fiorano.

A Penne il distacco riguarda contrada Valloscuro.

«Pur consapevoli del disagio causato alla clientela e alle attività commerciali», si legge in una nota, «tali interruzioni si rendono necessarie per un piano di potenziamento della rete e miglioramento della qualità del servizio elettrico. Tutte le informazioni in merito alle forniture coinvolte e alle date delle interruzioni sono disponibili sul sito di e-distribuzione e sulla l’App gratuita “e-distribuzione” disponibile sulle piattaforme Play store per Android ed App Store per Ios.