Nella frazione di Musellaro di Bolognano iniziano i lavori contro il dissesto idrogeologico

Iniziano nella frazione Musellaro di Bolognano i lavori contro il dissesto idrogeologico.

L'intervento di messa in sicurezza dovrebbe terminare entro la fine dell'anno, come fa sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo.

Il cantiere aprirà a fine marzo per i lavori di risanamento e consolidamento idrogeologico.

Il costo complessivo è pari a 700 mila euro. «L’assegnazione del cospicuo contributo ministeriale consentirà la realizzazione di importanti opere», spiega il primo cittadino, «inserite nel bilancio pluriennale 2021/2023 dell’ente, su tratti cruciali della parete rocciosa, in via San Nicola, a ridosso di strade e abitazioni del centro storico, con i pareri favorevoli acquisiti del parco nazionale della Majella e della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. In particolare, per la totale messa in sicurezza del versante roccioso, interessato da anni da movimenti franosi con costante caduta di massi di piccole e grandi dimensioni, il progetto d’intervento, approvato del dicembre scorso, è partito da un accurato studio geologico-geomorfologico per il riconoscimento dei materiali coinvolti e delle cause del dissesto allo scopo di individuare gli adeguati lavori di mitigazione del rischio da effettuare. Questa amministrazione comunale garantisce la massima efficienza per tutti gli adempimenti di pertinenza e, in generale, sta accelerando tutte le procedure in itinere riguardanti la lotta alle frane e la sicurezza stradale, considerate le peculiarità ambientali del nostro territorio. Le attività di riassestamento dell’area, a Musellaro, necessitano di alcuni mesi di lavoro e saranno ultimate entro la fine dell’anno».