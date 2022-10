A cinque anni dalla frana via della Libertà a Caprara è stata messa in sicurezza [FOTO]

Via della Libertà, a Caprara, è stata messa in sicurezza. Lo fa sapere l'amministrazione comunicando la conclusione dei lavori di consolidamento dopo la frana del gennaio 2017. Un intervento contro il dissesto idrogeologico da un milione di euro e finanziamento con il contributo regionale stanziato proprio per fronteggiare i danni provocati dalla devastante ondata di maltempo che colpì il territorio e che ricordiamo soprattutto per la tragedia di Rigopiano.

I fondi, previsti dalla struttura di missione regionale per il superamento delle emergenze di protezione civile, specifica l'amministrazione di Spoltore, rientrano nel piano di interventi del febbraio 2019.

“Il dissesto idrogeologico a Caprara ha radici lontane, ma negli anni siamo riusciti a programmare diversi interventi anche grazie alla disponibilità di risorse legate alle emergenze”, sottolinea il sindaco Chiara Trulli ricordando che i 23 febbraio 2017 l'allora sindaco Luciano Di Lorito aveva ordinato a sei famiglie di lasciare le proprie abitazioni in via Indipendenza per un movimento franoso probabilmente conseguenza proprio del maltempo che aveva colpito l'Abruzzo. Danni ingenti per i quali la Regione ha previsto uno stanziamento complessivo di risorse pari a 70 milioni di euro.

“La speranza è di aver arrestato il movimento franoso – aggiunte Trulli parlando dell'intervento fatto in via della Libertà -: i lavori sono iniziati a inizio luglio e la fine era prevista entro il 6 gennaio, questo testimonia anche le ideali condizioni in cui hanno stanno lavorando gli operai, considerato che i lavori sono sostanzialmente già ultimati”. Nello specifico è stata realizzata una paratia, sono stati decespugliati 230 metri quadrati di terreno e ne sono stati asfaltati 650. Sono anche state installate tre serie di dreni con due tubi finestrati ciascuno. “Siamo soddisfatti perché questi lavori nascono dalle segnalazioni dell'amministrazione e abbiamo ottenuto il massimo finanziamento regionale possibile – conclude il sindaco -.Ringraziamo di questo la Regione Abruzzo”.