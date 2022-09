Dissesto arboreo lungo le strade della pineta dannunziana: 800 mila euro per risanarne quattro

Un investimento complessivo di 800 mila euro inserito nel Dup (documento unico di programmazione) per risanare e mettere in sicurezza, risolvendo anche il problema del dissesto arboreo, quattro strade che ruotano attorno alla pineta dannunziana. Duecentomila gli euro assegnati ad ognuno degli interventi che interesseranno via Scarfoglio, via De Titta, via Figlia di Iorio e via Modesto della Porta. La progettazione, assicurano Armando Foschi e Massimo Pastore rispettivamente presidenti della commissione mobilità e sicurezza e della commissione lavori pubblici del Comune di Pescara, “dovrà concludersi entro il 2022 per far partire i cantieri a inizio 2023”.

“Parliamo di strade che, a causa della presenza delle radici degli storici e caratteristici pini, hanno subito un fenomeno di dissesto importante che ha fatto venire meno i necessari e minimi requisiti di sicurezza, rendendole di fatto arterie a rischio, soprattutto per pedoni, ciclisti e motociclisti”, sottolineano Foschi e Pastore ricordando che l'8 luglio proprio su quelle strade la commissione lavori pubblici aveva effettuato un sopralluogo per avere contezza di quanto denunciato da residenti, automobilisti e pedoni. “Oggi le quattro strade rappresentano una sorta di ‘zona rossa’, come ha verificato la stessa commissione: i marciapiedi sono rappresentati da un susseguirsi di dossi, gobbe, tratti dissestati, voragini, betonella rialzata dalle radici degli alberi, dai pini, sul lato monte, così come l’asfalto sul lato mare. Impossibile transitare in auto lungo l’asse stradale, senza rischiare di distruggere anche la vettura, oltre che di sbandare a ogni centimetro. Francamente ad oggi le quattro strade sono realmente impraticabili – sottolineano -, e per questa ragione abbiamo ritenuto fondamentale richiamare l’attenzione dell’assessore Sulpizio per comprendere come poter intervenire nella maniera più celere possibile".

"Le risposte non sono tardate: l’assessore già lo scorso luglio ha dirottato nell’immediato sul posto le squadre costituite dai percettori del reddito di cittadinanza, che possono essere utilizzati, sulla base delle proprie competenze, per il ripristino dei tratti in betonella, che una volta sollevata, permette di livellare la sabbia sottostante, e rimettere in piano gli stessi pezzi di betonella. Discorso diverso per il marciapiedi lato mare in asfalto, completamente dissestato e devastato, così come l’asse stradale: in questo caso bisognava intervenire con un vero cantiere demolitivo e ricostruttivo”. Di qui la richiesta di inserire nel Dup i quattro interventi che saranno finanziati e, assicurano, realizzati nei tempi annunciati.