Dispositivo a raggi Uv per la sanificazione degli ambienti dell'ospedale Covid donato dal Kiwanis

Un dispositivo a raggi Uv per la sanificazione degli ambienti dell'ospedale Covid di Pescara è stato consegnato alla Asl dal Kiwanis Divisione 11 Abruzzo-Puglia.

La consegna del macchinario è avvenuta nella direzione generale dell'azienda sanitaria ed è il frutto della campagna nazionale di raccolta fondi #doniamounrespiro promossa dai Kiwanis Club per l’emergenza coronavirus.

Presenti alla consegna, il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, il direttore dell’unità operativa complessa Malattie Infettive, Giustino Parruti, il luogotenente governatore della Divisione 11 Anna Maria Borgonsoli, il presidente del Kiwanis Club Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi Katia Scacco e la vicepresidente Rossana Del Casale, la socia Miriam Severini in rappresentanza del presidente Miranda Di Matteo del Club Kiwanis Pescara-Chieti Pescara D’Annunzio, il presidente del Kiwanis Club Pescara Nord-Montesilvano Laura Sorgentone, il presidente del Kiwanis Club Spoltore Giuseppe De Michele, Silvana Trotta per il presidente del Kiwanis Club Chieti Theate Francesco Masciantonio, Modesto Lanci in rappresentanza di Margherita Trua per il Kiwanis Club Pescara.