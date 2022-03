La Regione Abruzzo alle strutture ricettive: "Segnalare disponibilità ad accogliere rifugiati dell'Ucraina"

La Regione Abruzzo chiede alle strutture ricettive di segnalare la disponibilità ad accogliere i rifugiati che scappano dall'Ucraina a causa dell'assurda guerra scatenata dalla Russia.

Come riferisce l'Adnkronos, si può dare la propria disponibilità ad accogliere rifugiati dell'Ucraina nelle strutture ricettive situate nel territorio abruzzese.

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria disponibilità, all'indirizzo di posta elettronica emergenza@regione.abruzzo.it, entro e non oltre le ore 24 del giorno 20 marzo.