Dispersi sul Velino: forti raffiche di vento e alto rischio valanghe fermano ancora le ricerche

Ancora nessuna traccia dei 4 escursionisti dispersi sul Velino, di cui non si hanno più notizie da settimane. Le squadre del soccorso alpino, della guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco e dell’esercito che sono rimaste a terra stanno continuando a lavorare, analizzando meteomont per valutare il pericolo valanghe e capire come e quando ripartire con le ricerche in sicurezza.

A causa delle forti raffiche di vento e della neve che si è accumulata in questi giorni, è alto il rischio valanghe a Valle Majelama e, per i soccorritori, non ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza. Le abbondanti nevicate che si sono accumulate rendono necessaria un’attenta attività di bonifica per liberare le creste dalla neve accumulata, anche tramite l’impiego di piccole cariche esplosive.

Operazione già effettuata tre settimane fa. Appena le condizioni climatiche e l’ambiente delle ricerche torneranno sicuri, si userà nuovamente il georadar, messo gratuitamente a disposizione da un’azienda di Milano, per scandagliare e analizzare cosa si cela sotto l’alto strato di neve accumulata.