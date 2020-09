Disinfestazione, nuovo intervento contro le zanzare a Spoltore

Nuovo intervento di disinfestazione adulticida programmato a Spoltore dal Comune e dalla Rieco spa.

L'intervento è programmato nel territorio comunale nella notte di martedì 22 settembre.

Il trattamento verrà effettuato dalle ore 23 di martedì 22 alle ore 5:30 di mercoledì 23 settembre.



Come di consueto si invita la cittadinanza, nei giorni dei trattamenti, ad osservare alcune piccole prescrizioni: in particolare non lasciare le finestre aperte, non lasciare i panni stesi e rimuovere le ciotole del cibo degli animali. La programmazione verrà ovviamente variata in caso di condizioni meteo avverse.

Si riporta di seguito l’intera programmazione degli interventi restanti per l’anno 2020: