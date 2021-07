Disinfestazione zanzare, nuovo intervento previsto a Città Sant'Angelo

Nuovo intervento di disinfestazione adulticida di mosche, zanzare e antilarvale a Città Sant'Angelo.

Le operazioni si svolgeranno a partire dalle 23:30 di stasera, martedì 6 luglio, e andranno avanti fino alle ore 6 di domani su tutto il territorio di Città Sant’Angelo.

L'amministrazione comunale invita i cittadini a: tenere chiuse le finestre, tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, evitare di stendere la biancheria, evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento.

In caso di pioggia il trattamento sarà rimandato in data da destinarsi, seguirà relativa comunicazione.

Qui il calendario completo delle disinfestazioni e derattizzazioni: https://comune.cittasantangelo.pe.it/calendario-disinfestazioni-2021/?fbclid=IwAR3Fmy3UxG4dqR2be3CdoZEjPi01bZymtU9VV4ycs0ClywvH6kVEfV4Bns0